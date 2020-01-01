南韓上月出口跌幅縮至5.2%　分析料快回復增長

南韓產業通商資源部周三(1月1日)公布，2019年12月，南韓出口額為457.2億美元，按年減少5.2%，連續13個月下跌；惟跌幅為去年4月以來最少，亦遠少過預期下跌8.6%及前值的跌14.3%。值得留意，12月份南韓對中國出口增長3.3%，為14個月來首次增長。中國乃南韓國最大的出口市場，佔其總出口量約四分之一。

商品中，以半導體海外銷售表現最佳，佔其出口總額五分之一，雖然按年下降了17.7%，但跌勢為8個月以來最慢，主要因為全球價格暴跌後轉趨穩定。

南韓12月份進口錄得437億美元，按年減少0.7%，跌幅亦遠少過預測的6.9%。貿易收支實現20.2億美元順差。

2019年全年，南韓出口5,424.1億美元，按年減少10.3%，進口為5,032.3億美元。貿易收支實現391.9億美元順差，連續11年實現順差。貿易規模連續三年突破1萬億美元。

HI Investment & Securities經濟師Park Sang-hyun稱，最新數據預示南韓出口將持續復甦。儘管復甦勢頭取決於中國對美出口的增長，但相信南韓出口將從2月開始恢復增長。

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