【共享經濟】未找到賺錢模式 電動滑板車初創Lime裁員縮業務
2020年01月13日 20:10
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(Getty Images圖片)
早年大行其道的共享經濟概念，但不少相關的初創企業，因為燒錢過度或找不到持續賺錢的經營模式而倒下來。外媒報道，繼共享單車企業陸續「爆煲」後，全球最大的共享電動滑板車初創企業Lime亦宣布退出12個市場，並大幅裁員14%，涉及逾百員工。
於2017年成立的Lime，早年亦以共享單車業務為主，但見美國加州另一家初創企業Bird，以接駁公共運輸為概念，成功發展共享電動滑板車業務，於是Lime將重點轉向電動滑板車，並於全球120個城市開展。
同為共享出行概念，Lime的發展速度比Uber和Lyft早年更快，但由於電動滑板車的壽命短，破壞率高，加上充電池昂貴，令收入根本不足以抵銷成本。
報道又指，Lime至今已融資7.77億美元，估值達24億美元。雖然面對經營困難，但Lime的首席執行官Brad Bao聲稱，仍有信心今年公司可成為首間有盈利的下一代共享出行企業。
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