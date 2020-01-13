新盤UPDATES：交投保持暢旺　未見「等收爐」

農曆新年雖然快將來臨，但整體新盤市場交投保持暢旺，沒有「收爐」意味。除了大型上車樓盤錄得理想銷售反應外，各區項目的洋房以至特色戶亦備受買家追捧。

●雲海別墅再錄成交 做價7,400萬元

●明翹匯特色戶呎售近2.08萬元

●瑧頤高層兩房戶售逾722萬元

●THE RICHMOND料錄逾60票 超購逾1倍

●長沙灣WEST PARK料周內開價 最快下周賣

興勝項目管理董事周嘉峯表示，長沙灣WEST PARK共提供63伙，部分可享海景，亦設4個特色戶。項目最快本周尾開價，首張價單料推30伙，售價參考南昌站上蓋樓盤同類單位。示範單位料日內開放予公眾參觀，最快下周開售。

他指出，項目已屬現樓，估計首批逾九成樓價低於1,000萬元，大部分一房及兩房戶售價料低於800萬元，可受惠放寬按揭保險的樓價上限措施。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，1月至今已錄800多宗新盤成交，較上月全月僅約500宗大幅上升，料本月最終可錄約1,500宗交投，反映「小陽春」已偷步出現。

●WEST PARK兩房裝修示範單位首曝光

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