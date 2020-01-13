新盤UPDATES：交投保持暢旺 未見「等收爐」
2020年01月13日 20:39
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農曆新年雖然快將來臨，但整體新盤市場交投保持暢旺，沒有「收爐」意味。除了大型上車樓盤錄得理想銷售反應外，各區項目的洋房以至特色戶亦備受買家追捧。
●雲海別墅再錄成交 做價7,400萬元
新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅賣出Violet Avenue3號洋房，實用面積2,879方呎，花園面積1,025方呎，成交價7,400萬元，呎價25,703元。項目本月至今已連沽3伙，套現逾2.6億元。
●明翹匯特色戶呎售近2.08萬元
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯單日連沽兩伙特色戶，其中1A座1樓E室連花園戶，實用面積278方呎，成交價578.1萬元，呎價20,795元。
●瑧頤高層兩房戶售逾722萬元
新世界發展(00017)的元朗瑧頤售出22樓A2室兩房戶，實用面積437方呎，以722.1萬元賣出，呎價16,524元。據悉，買家受項目近日新推出的付款方法吸引，只須於簽署臨時買賣合約時先付樓價5%首期，餘款於完成交易時才繳付。項目至今累沽238伙，套現近13億元。
●THE RICHMOND料錄逾60票 超購逾1倍
恒基地產(00012)最快本周開售的西半山THE RICHMOND，周一(1月13日)首日展開登記料錄逾60張入票，較首張價單推出30伙超額認購逾1倍。
●長沙灣WEST PARK料周內開價 最快下周賣
興勝項目管理董事周嘉峯表示，長沙灣WEST PARK共提供63伙，部分可享海景，亦設4個特色戶。項目最快本周尾開價，首張價單料推30伙，售價參考南昌站上蓋樓盤同類單位。示範單位料日內開放予公眾參觀，最快下周開售。
他指出，項目已屬現樓，估計首批逾九成樓價低於1,000萬元，大部分一房及兩房戶售價料低於800萬元，可受惠放寬按揭保險的樓價上限措施。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，1月至今已錄800多宗新盤成交，較上月全月僅約500宗大幅上升，料本月最終可錄約1,500宗交投，反映「小陽春」已偷步出現。
●WEST PARK兩房裝修示範單位首曝光
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK首度開放現樓示範單位予傳媒預覽，位於23樓A室的裝修兩房戶，實用面積339方呎，大廳設偌大窗戶，室內光線充足，而廚房則屬開放式設計。
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