向世界錢進：投資390萬　移居南韓做Oppa

韓星、韓劇、韓式料理等受港人追捧，大家又知不知道，原來投資最少不到210萬元，五年後可原銀奉還兼取得當地永居權，之後更可申請南韓護照和入籍，免簽入境全球189個國家。

港人要取得當地永久居留身份。其中一個方法是申請人投資50萬美元（約390萬港元）以上的生意，並僱用五名以上的南韓國民，便可申請南韓永久居留身份。

●年過55歲 門檻降至兩球

此外，若想投資金額較少，亦有另一種方法。環球房產投資及移民公司「海外買家」行政總裁梁鈞浩表示，如果你超過55歲，可以較低門檻申請南韓投資移民計劃，投資金額3億韓圜(約204萬港元)，其餘較年輕的投資者則要投資5億韓圜，亦即約340萬港元。

這筆資金會投資於政府保本基金或政府指定物業。梁氏指，其客戶通常買基金，因一開始未有當地人身份，不能在首爾買樓，除非申請人很想在仁川、釜山等地方置業。若在首爾以外地區買樓，有機會物業投資額不到指定金額，最後餘額還是要透過買政府基金「填夠數」，所以客戶一般不想煩，直接買基金。

●保本基金5年後取回款項

他指出，這個計劃的投資期五年，若資金放在政府保本基金，五年後可取回整筆錢，沒有利息，但亦沒有本金損失。客戶亦很少過問政府把資金用來投資甚麼，總之政府沒有賴債不還就不是問題。

至於投資物業，就要承擔樓價升跌風險，但有機會取得正回報。投資者以外，其配偶和未婚子女都可獲得居住權，可在南韓居住、就業、做生意、讀書等。

梁續指，移民南韓還有另一個計劃，但要投資15億韓圜(約1,020萬港元)，不多人會申請。因上述投資3億和5億韓圜，一開始可獲得居住身份，五年後可以取得永久居留身份，同時也可申請護照。至於15億韓圜方案，儘管一開始可直接取得永居身份，但若要拿取護照，同樣要等五年，所以就拿護照而言，基本上沒有太大差別。

當然，如果身家雄厚都可考慮，因只有居留身份的人士需要每年有一日在南韓，有永居身份則沒有這要求，省卻了一些麻煩。

他補充，參與上述計劃要注意，之後拿護照需要完成相關考試，又或上堂二擇其一。課程是免費的，在南韓的指定大學讀，包括認識韓文、南韓文化、歷史、國歌等。若不能留在

●當地讀書，可選擇考試通過。

梁表示，申請南韓投資移民計劃的都是喜歡南韓文化的人，且計劃方便簡單，不用資產證明和體檢，亦基本上沒有移民監。不過，申請人數不算特別多。雖然香港不乏年輕的「哈韓」，但他們的資產往往不足；相反年紀稍大一批，則可能較喜歡日本。

投資後取得居留權，已可享有醫療、讀書等當地人價錢的福利，亦可在首爾買樓，所以一般人一開始不會在首爾以外地區買樓，怕樓價升幅落後首爾。

●首爾樓價五年累漲逾26%

首爾樓價近年持續上升，特別是首爾地區跑贏。南韓樓價指數顯示，首爾區樓價在2019年12月報102.6，按年升2.6%，與五年前對比累漲逾26%。即使當地政府出招打壓，但樓價依然高企，年輕人上車困難。

根據海外房地產平台居外網資料顯示，一個位於濟州的兩房單位，建築面積約796方呎，叫價2.327億韓圜(約158萬港元)，呎價約1,984港元。而一個位於首爾江南區的六房住宅，建築面積約3,056方呎，叫價25億韓圜(約1,700萬港元)，呎價約5,562港元。

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●港女赴首爾讀書打工 「租屋較港平得多」

香港人慧賢熱愛南韓文化，2018年3月赴首爾的西江大學讀韓語，用了一年的時間由一級讀到四級(韓語考試共分六個等級)。現時居於首爾的她在一間旅行社打工，做一日遊的導遊助理，每日接觸來南韓旅遊的旅客。

她表示，在南韓租屋較香港便宜得多，工作收入可以自給自足，一般南韓人每月收入由萬餘港元起。

南韓人喜歡喝湯、飲酒和飲咖啡，近期則興起飲黑糖珍珠奶茶。外出吃一頓飯平均8,000韓圜(約54港元)左右。可以食早餐的餐廳較少，但有很多24小時營業的便利店。

南韓是很注重外表的國家，整容很普遍，很多年輕人高中畢業後就整容，部分是自己賺錢做，部分是父母給錢做。另南韓人喜歡運動，例如會去行山、踩單車、去健身室。

她續指，南韓治安很好，基本上你把手機、平板電腦放在咖啡廳的桌子上，是沒有人偷的，亦很少警察在街上巡邏。

天氣方面，她覺得四季分明，環境空氣相對都比香港好。交通方便之餘，網購亦很方便，速遞很快就會把貨品送到屋企門口，不少連運費也不用付。

社會保障方面，低收入人士、老人、殘疾人士有生活補貼。另政府有醫保，按每家的財產來計算。

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