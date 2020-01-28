【專家點評】邵志堯：術數預示Fintech未來大旺

筆者上世紀八十年代中在讀預科的時候很沉迷研究術數，尤其是紫微斗數在王亭之推介下更變成流行一時，學術數的有兩個，一是希望早點知道能否升上大學或要出來工作，二是方便結識異性，因為每個青年人都會感到迷惘，學好術數便會容易打開話匣子，而那時未有電腦，要排命盤最少要花1個小時，由起盤到解釋可能要花幾天時間，更可以從命盤中看看是否適合自己。

紫微斗數是把144顆星灑在12個宮位中，宮位包括命宮、父母、子女、田宅事業、財帛……等，而每年有四顆星會有變化，四化是化祿、化權、化科和忌，今年是庚子年，庚年的四化是太陽星化祿、武曲星化權、太陰化科和天同化忌。

很多人都聽過三元九運，並說現在是行下元八運，並常聽到會利甚麼和剋甚麼？

一元代表六十年即三元共180年，古人觀星發現每180年便會出現「九星連珠」，即九星會排列在最窄的一個扇面內，接近連成一線，簡單的月圓和月朔已對人的心理和潮汐造成影響，心理學家已證實在月圓之夜，風化案特別多，更可況九顆星接近連成一線呢！對人心理的影響真的不易估量，除了180年九星連珠外，每一元即60年土星、木星和水星便會連成一線，而每20年一運木星和土星連在一起。2004至2023年下元八運艮卦屬土，故大旺地產行業，2024至2043年行下元九運屬離，易經中離為火，電子行業屬火，即未來也是大旺電子相關行業，也匹配今天Fintech金融科技的勢頭。故企業家或打工仔需多留意相關行業和增進有關知識，以免錯過了未來的大方向。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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