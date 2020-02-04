武漢肺炎：貿發局延遲舉辦未來兩個月部分展覽

武漢肺炎肆虐，香港部分展覽被逼取消。香港貿發局發言人證實，將於3月4日至8日在會議展覽中心舉行、由香港貿發局舉辦的香港國際珠寶展，將會延期舉行，舉辦日期未定。發言人更指，除了該展覽外，未來至少兩個月由貿發局舉辦的部分展覽，亦會延遲舉行，詳情容後公布，如今正跟參展商等業界溝通。

除了上述的香港國際珠寶展外，3月底亦會舉行香港國際影視展。而4月份是香港展覽業的旺季，4月初有香港國際春季燈飾、4月中則有香港春季電子產品展、4月底則有香港禮品及贈品展，這些展覽同由貿發局舉辦，規模龐大。惟發言人拒絶確認延期的展覽會名單。

至於已確實會延期舉行的香港國際珠寶展，亦為香港的大型展覽活動之一。去年舉行的香港國際珠寶展，吸引了2,615個參展商參加，全球買家入場人數為54,867人，展覽面積為74,500平方米。而會展中心能提供多達91,500平方米可租用面積，當中包括6個合共佔地66,000平方米的多用途展覽廳。

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