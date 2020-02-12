全球經貿戰：美國大豆庫存勢減少　原因係...

美國農業部在月度供需報告指出，該國大豆估計庫存將減少，主要是出口商將增加對中國的出貨。報告出爐後，芝加哥期貨交易所大豆期貨一度由跌轉升，但其後因預測南美收成大增的消息，又恢復跌勢。

根據報告，美國國內2019/2020年度大豆期末庫存為4.25億蒲氏耳，低於1月預期的4.75億蒲氏耳，主要由於來自出口預期被上調5,000萬蒲氏耳。美國農業部稱，出口預期上調，反應出中國需求增長。

雖然交易商一直密切觀察中國增加購買大豆的狀況，但由於中國還在應對非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情，美國出貨仍不多。

交易商Midwest Market Solutions總裁Brian Hoops表示，美國大豆庫存狀況還不錯，但不斷增長的巴西大豆作物，將抵銷有關影響。

－－－－－－