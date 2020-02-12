【專家點評】陳沐文：綠色建築對社會有長遠經濟效益

人類文明發展至今，不斷耗用地球有限資源，製造了大量廢棄物，也對自然生態環境造成許多不可逆轉的破壞。建築物則是消耗能源的大戶。以香港爲例，根據政府統計，香港建築物的能源消耗量可佔社會總能耗量達60%以上。

新年伊始，一場新型冠狀病毒風暴為社會帶來不安，亦凸顯健康室內環境的重要性。社會有不少有識之士多年來積極倡議以「生態、節能、減廢、健康」為目標的綠色建築，強調建築物從選址、設計、建造、營運、維護、翻新、以至拆除等整個生命周期各階段，皆應有效運用資源，並減少對環境所造成的損害。

綠色建築設計的重點包括保留/提供生物棲地，使生物種類多樣化；提升基地綠化量：打造海綿城市，保持基地地下水源；節省日常使用能源；使用低碳排放的建材；運用工業化預製組件，減少廢棄物產生；保證室內環境品質，如照明、通風、隔音、空氣質素和熱舒適性等；節省水源及減少日常污水與垃圾使用量等。

香港建築相關業界亦早於1996年已自發就建築物在規劃、設計、施工、調試、管理、運作及維修中各範疇的可持續性，訂立有關表現準則；並透過實踐及優化，逐步形成一套專為香港而設，客觀評估建築物可持續發展表現的評核系統──「綠建環評」(BEAM PLus)。

「香港綠色建築議會」剛於2019年底推出適用於新建項目和於現存建築進行的大規模裝修或改裝工程的建築的「綠建環評2.0」。這個升級版的環境評估系統較舊版更全面涵蓋新建項目的前期拆卸、規劃、設計、施工及調試階段。除評核「能源使用」、「用水」，「用材及廢物管理」、「健康與安舒、室內/室外環境質素」、「可持續地塊發展、用地與室外環境」及「創新」等範疇外，還新增「綜合設計與建造管理」，目的是鼓勵項目團隊與持份者共同參與和制訂環保目標，譲建築物於整個建築生命周期都能貫徹可持續發展理念。

經「綠建環評」評估的建築項目按所得分數評級，最高級別為鉑金級、其次為金、銀、銅級。但凡未能達到上述評級的則一律列為「不予評級」 。

為推動綠色建築，香港政府於2011年立例引入寬免發展項目樓面面積的獎勵方式；鼓勵新建私人樓宇項目進行「綠建環評」認證。最多可獲得總樓面面積百分之十的寬免。

由於樓面面積寬免不需與「綠建環評」評級掛鈎，至今參與認證的項目建築有𣎴少雖被評為「不予評級」，仍可獲得額外樓面面積，故引起頗多爭議。

早期香港政府為推廣環保建築，參考其他國家地區的經驗，採用較寬鬆的獎勵手段，提供優厚經濟誘因，令項目樂於投入額外資金，引入緑色建築的設計要求，並參與綠色建築認證評核，原是無可厚非。現經過多年運作，業界經已熟悉及掌握相關項目作業要求及成本，社會大眾亦日益關注綠色建築設計的重要性，並認識到環保設計及設施對建築物整個生命周期的長遠經濟效益。而環保建築亦具有附加市場價值，項目獲評級對銷售及租值可起增值效果。

香港政府為了展示其對低碳發展的承諾，亦要求所有主要政府建築物獲取「綠建環評」金級認證，並將部分用作私人發展用地的地契上加入緑色發展認證要求。

目前政府正就以寬免總樓面面積促進優質及可持續建築環境的現行機制進行全面檢討。所以或是個適當時機，重點考慮提升獎勵的先決條件，要求私人發展項目在環保方面的表現必需達致銅級或以上特定評級標準，方可獲得總面積的寬免。

低碳、減廢及環保，已是城市未來發展的共識。期望透過政府及社會各持份者共同努力，齊心推動更環保、更建康的建築，以提升香港的宜居性。

香港建築師學會前會長 陳沐文

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