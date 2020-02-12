觀塘海濱工業大廈招標　樓面涉逾32萬方呎

高力國際表示，觀塘榮業街6號海濱工業大廈推出招標，涉及物業業權的82.7%以上不分割份數。該工廈落成於1981年，現為一幢15層之工業大廈，標準層建築面積約26,000方呎，全幢總建築面積為397,624方呎，出售部分總建築面積約322,106方呎。

高力國際資本市場部高級董事廖希聖亦表示，觀塘區以往主要以工業大廈為主，近年受惠於政府起動九龍東計劃，帶動該區發展迅速；區內交通網絡完善，港鐵、東區海底隧道及各主要交通幹道連接港九新界各區，吸引多間地產集團購地發展及跨國集團進駐。

而2019年年初政府再次推出活化工廈政策，香港再錄得多宗全幢工廈易手成交。7月興勝創建以4.89億港元購入大業街1號禧年工業大廈，成交樓面地價約7,050元，反映發展商對全幢工業大廈之需求旺盛。

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