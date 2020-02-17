【專家點評】電腦學會：P2P支付程式最大的價值在於…

朋友、同事吃飯分單，先付錢的往往會叫其他人用電子錢包還錢給他。這種P2P的支付方式，已成為大多數香港人日常生活的一部分。除了騰訊和阿里巴巴等科技公司外，香港也有大型銀行分拆子公司，去開發專用的App。儘管近年不少銀行都致力發展金融科技，使用的技術可説是五花八門，但P2P支付，似乎是唯一成功且被廣泛應用的例子。

事實上，這些P2P支付的應用程式，其實能算是很高科技(Tech)，基本上無法申請專利，但卻有着可靠的護城河，令競爭對手不易成功抄襲。在內地，支付寶和微信支付加起來，已佔了超過九成的市場。

說到底，金融科技是不是很Tech，不是重點，能直接解決用戶的痛點，和讓他們產生依賴才是重要。因為這樣的產品，才會易於建立一個強大的用戶生態圈。生態圈其實是一種「已經習慣了，如非必要也不想轉變」和「朋友間都是用它」的產品霸權，功能不一定是最好，夠用就好了。在日常生活中，因為要和朋輩連繫上，所以經常使用，便會成為習慣，對它產生依賴。

其實，一個可靠的用戶生態圈，是會有網絡效應的，有利於推廣新產品、新服務。騰訊最初也是利用微信的即時通訊平台所建立的生態圈，去促進微信支付的使用。

一個非常受歡迎的產品，不能幫銀行賺到錢，也是沒用的。信用卡、八達通也會向商戶收取交易費用，這些P2P支付程式卻不收取交易費用，也少有廣告收入，往往使人忽略其實際商業價值。

其實，這些P2P支付程式的最大價值，不在於交易收費，而在於交易數據。

近年，銀行界積極探索如何透過大數據，去挖掘更多的客戶資訊，從而在貸款時，進行更好的風險評估，或選擇合適的客戶推銷新產品。可是，在過程中，很多時會遇到數據缺乏完整性和不足夠等問題。在數據不完整或缺乏資訊的情況下，大家能夠期望人工智能能幫到多少呢？大數據分析又能給多少啟示呢？

其實銀行一直都掌握大家很多數據，例如住址、年齡、收入等等，但是這些數據不夠詳細。透過收集客戶的消費數據，以補充現有數據不足，便成為新趨勢。這些P2P支付程式，正好為銀行補充了非信用卡消費的資料。同事一起吃飯、買禮物、網購等行為，都無所遁形，銀行可從用戶輸入給收款人看的資訊推算；再配合信用卡收集的數據，消費者的資料就很完整了。

此外，這些P2P支付程式，也可以編織出每個客戶的人際關係網，有甚麼朋友和親戚、經常和誰吃飯，其實都會一清二楚。知道了這些訊息，銀行就比較容易知道你是一個怎麼樣的人，父母有沒有錢，身邊有沒有朋友瀕臨破產邊緣，就可推斷是否應借錢給你了。

香港電腦學會網絡安全專家小組執行委員會成員 陳鎮輝

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