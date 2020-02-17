惠譽：12家中企債務到期處中高風險狀態

國際評級公司惠譽表示，在其公開評估的166家中國企業中，大部分都受到新冠肺炎疫情影響。預計在2020年2月至2020年6月共5個月內，這些發行人將面臨總計5,830億元人民幣的國內和跨境債務到期。根據惠譽的最新評估，確定了當中7%或12家發行人的債務面臨中度至高風險。

該評估除考慮到債務期限數量外，還考慮疫情爆發對業務運營的潛在影響、資本市場的再融資負擔、所有權結構(實體是否與國家相關)，以及爆發前的信用質量等。

總體而言，惠譽評估了154家公司，絕大多數的再融資風險低；中度風險有5個；而高風險有7個，目前的評級為「B」級或以下，主要是房屋建築商。

惠譽指出，中國大多數企業將在不同程度上受到疫情的影響，但是某些行業的發行人比其他行業的發行人具有更大的運營和財務靈活性，例如規模較大的房屋建築商。中國當局已經採取了許多措施來緩解融資困難。儘管如此，在未來幾個月內，與債務到期的再融資風險(國內和跨境)將繼續存在，對於那些在病毒爆發前就已經苦苦掙扎的發行人而言，風險尤其高。

惠譽的評估重點關注公開評級的中國公司在2020年2月至2020年6月與資本市場相關的再融資需求，並確定與這些債務到期相關的風險較高的公司。在這5個月的時間內，這些公司中略有超過一半(87家)面臨本地或跨境債券到期，再融資需求較低的企業，面對疫情打擊營運的影響相對細，如東風汽車集團。

在這5個月期間，債務到期佔發行人2019財年總債務10%或以上的佔15家，當中部分的現金資源較債務到期額為少，惟由於這些企業不少擁有國家資金背景，料有合理的資本市場融資渠道應付償債需要。

－－－－－－