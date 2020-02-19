新冠肺炎：Adidas中國銷售蒸發85%　整體影響難量化

外國傳媒報道，運動品牌Adidas警告，新冠肺炎對中國銷售造成極大負面影響，近幾周相關業務大幅下滑85%。

自疫症爆發而來，Adidas關閉了大量內地門店，中國銷售據報佔亞洲區達1/3。除銷售外，中國也是行業的主要生產樞紐，很多球鞋都在中國及周邊地區生產。

Adidas指出，在其他市場，例如日本和南韓也見到業務受影響，但尚未見到如中國以外地區有任何重大損失。按目前數據看，公司未能估計疫情對2020年業績的整體影響，但料3月11日發布去年業績時，會有更多詳細信息。

另一品牌Puma也遭遇類似情況，其行政總裁Bjorn Gulden預期，因應新冠肺炎疫情，在中國會面對銷售危機。

據報，Puma目前一半以上的中國分店及近乎所有特約經營門店須暫停營業。集團指中國工廠已啟動復產，惟受交通限制，產能未完全恢復。

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