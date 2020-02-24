新冠肺炎：內地專家警告發展商資金壓力3月浮現

外國傳媒報道，隨着疫情使中國樓市陷於癱瘓，負債累累的內地開發商正面臨現金緊缺。中國最大的開發商協會之一的全聯房地產商會稱，大多數建築商的現金緩衝只夠3個月。隨着一些城市的封鎖和旅行限制進入第2個月，開發商時間緊迫。

中原集團駐北京的研究主管Zhang Dawei表示，到處的房地產市場都停滯了，如果開發商不能迅速恢復正常銷售，資金壓力將在3月普遍出現。

房地產市場陷入困境的後果可能是巨大的。房地產業不僅直接佔中國GDP的7%，一旦增加間接貢獻，其佔比將攀升至經濟產值1/5左右，而且傳感效應可能會破壞對鋼鐵和水泥等建築材料，以及新電器和家具的需求，使數百萬個工作崗位處於危險之中。

全聯房地產商會在2月11日的公開信中呼籲政府採取行動，如果這種病毒持續兩個月並且沒有政策支持，房地產公司將面臨巨大的商業風險，如果該部門遭受重創，不僅會損害經濟發展，還會導致失業潮。

事實上，在最嚴重的病毒衝擊到來之前，開發商就已承受壓力。上周數據顯示，1月樓價創近兩年來最慢增速。政府試圖限制人群聚集以阻止病毒傳播，開發商被迫關閉售樓處，因此影響將在2月體現得更完整。

有數據顯示，農曆新年假期後的第一周，新屋銷量按年下降了97%。北京每天成交量不到4套，而每天的交易量通常約400套。

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