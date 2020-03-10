拍賣會沽5物業 投資者120萬奪銀主盤半份業權
2020年03月10日 17:01
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雖然經濟前景不明朗，但個別投資者已出動入市。環亞拍賣周二(10日)舉行拍賣會，推出33項物業，吸引逾60人到場參與，拍出5項物業，包括4項銀主盤。其中大角咀博學里5號富多來新村1期A座富金樓中低層A室，涉1/2業權，不提供樓契，銀主盤，實用面積340方呎，開價120萬港元，由資深投資者伍冠流以開價投得。
伍氏表示，上述物業估價約504萬或508萬元，半份業權市值約250萬元，是次以120萬元購上該物業，相等於四折半入市，較一般的六折為低，屬理想價。他又指出，今日也有競投另外兩項不完整業權的物業，惟不及其他對手出價，料目前已有不少投資者部署入市，競爭較激烈。
問及後市走勢，他表示，樓市通常跟隨股市走勢，料短期內樓市唔會好得去邊，故必須在有大幅折扣的情況下入市。
伍氏曾出價競投的兩項物業，獲其他買家投得。九龍城啟德道73號低層半份業權銀主盤，實用面積762方呎，開價160萬元，獲承價18口至211萬元拍出。另一項為荃灣鱟地坊74號天保大樓中層F室半份業權，屬業主盤，實用面積440方呎，開價98萬元，以119萬元拍出。
此外，同場北角英皇道382至384號華都大廈中層B室銀主盤，屬管有者業權，實用面積698方呎，開價450萬元，以501萬元拍出。
而天水圍居屋天愛苑B座高層8室銀主盤，實用面積538方呎，自由市場開價435萬元，以開價拍出，成交呎價8,086元。物業估價約580萬元。
環亞拍賣區蘊聰表示，雖然近日股市波動造成恐慌情緒，但今日拍賣推出的物業有不少為另類物業，故依然吸引不少投資者入市。
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