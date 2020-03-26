【專家點評】古勝：美團點評彈力十足 追唔追得過？
2020年03月26日 07:00
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(中新社圖片)
隨各國認真抗疫封城、鎖國，再配合無上限放水，令市場相當受落，港股尋日再升863點，收報23,500點樓上，恒指企穩10天線，唔經唔覺已由上周四(19日)低位21,139點回升逾1成。
目前，市場仍在憧憬中國的財政刺激方案，而其他各大經濟體已基本上公布救市政策，僅國內仍未有大動作。係咪一定要等到兩會召開後才公布？老古都冇水晶球，不過參考英、美兩國無上限QE以及德國救市，相信中國都一定會大手筆，至於到時會唔會見好消息散水，老古認為，缸邊友一定唔可以忽略呢個風險。
個股方面，新科網股ATM三強之一的美團點評(03690)，近日走勢相當凌厲。隨內地逐步解封，各地生活漸漸回復正常，公司收入料有改善，更令人期待的是下周一公布的全年業績。
再睇股價走勢，美團1月中旬於116港元見頂，其後頭肩頂回落跌穿頸線約95元，最終上周四(19日)於70.1元見底，以昨日收報90.75元計，已由底部回升近3成，向上空間唔多，不如等其回落至10天線84元附近小注跟進，短線上望95元，向下跌穿75元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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