【專家點評】古勝：美團點評彈力十足　追唔追得過？

隨各國認真抗疫封城、鎖國，再配合無上限放水，令市場相當受落，港股尋日再升863點，收報23,500點樓上，恒指企穩10天線，唔經唔覺已由上周四(19日)低位21,139點回升逾1成。

目前，市場仍在憧憬中國的財政刺激方案，而其他各大經濟體已基本上公布救市政策，僅國內仍未有大動作。係咪一定要等到兩會召開後才公布？老古都冇水晶球，不過參考英、美兩國無上限QE以及德國救市，相信中國都一定會大手筆，至於到時會唔會見好消息散水，老古認為，缸邊友一定唔可以忽略呢個風險。

再睇股價走勢，美團1月中旬於116港元見頂，其後頭肩頂回落跌穿頸線約95元，最終上周四(19日)於70.1元見底，以昨日收報90.75元計，已由底部回升近3成，向上空間唔多，不如等其回落至10天線84元附近小注跟進，短線上望95元，向下跌穿75元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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