道指期貨曾挫510點　港股「黑期」失守24000關

雖然石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)達成減產協議，但本周美國踏入業績期，多家企業即將公布首季成績成，勢受疫情影響而大幅下滑，拖累道指期貨一度下挫510點，目前仍挫338點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指現報23,941點，較上周四(9日)收市24,300點低逾300點。

本周對投資者來說，將是重大的一周，因許多美國公司及主要銀行將公布首季業績，受疫情拖累，估計表現普遍惡劣。

另外，周三(15日)美國將公布3月零售及工業產出數據；中國則在周五(17日)公布今年首季GDP數據，多位經濟學家預測，受疫情衝擊，恐見到中國經濟幾十年來首次陷入負增長。

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