新冠肺炎：住家經濟模式成香港消費新常態　你有影響嗎？

市場研究公司——尼爾森針對亞洲消費者購買快流消費品的行為調查顯示，消費者行為有明顯的轉變。在新冠肺炎疫情的影響下，消費者的消費模式從戶外轉移至在家消費以策安全，這成為新的常態。

尼爾森「消費者在新冠肺炎疫情下何去何從？」研究報告，追蹤消費者針對新冠肺炎爆發後的消費看法、生活方式的改變，以及對快流消費品方面的使費，發現在11個亞洲市場中，大多數消費者都重新審視在家用餐的重要性，高達86%的中國內地受訪消費者表示在疫情爆發後更常在家用餐，香港也有同樣情況，有77%受訪消費者指出會更常在家用餐，其他市場如南韓、馬來西亞及越南(同為62%)亦有類似的趨勢。

是次尼爾森研究進一步顯示，消費者對便利性及安全性的需求很高，消費者被迫在不影響健康的前提下，重新審視各種飲食渠道的選項。而當中香港消費者位居榜首，46%的消費者偏好購買外賣食物。同樣地，南韓及泰國的消費者(同為42%)較疫情爆發前更經常選擇外賣服務。

尼爾森香港及澳門董事總經理Andrea Borelli指出，在新冠肺炎疫情期間，消費者從外出用餐轉變為享用外送服務、購買外賣及在家煮食，除了受到當地各自的傳統消費習慣衝擊外，還受各地不同的隔離及停工政策所影響。

例如，日本的外送服務幾乎沒有增加，而泰國卻相當依賴外送服務，香港則是偏好外送服務及在家作簡單煮食，各地消費者的思維及行為已重新調整，並延伸至長期的影響。對很多人來說，舊習慣如外出用餐等，可能會永遠被新習慣所取代，更容易適應全新及多變的環境。消費者不僅會重新審視其用餐地點，同時也更加留意自己所吃的食物，這對希望能找出短期方向的企業來說十分重要。

就香港的情況而言，預計在未來6至9個月內使用數碼渠道購買日常用品的情況不會持續，但購買外賣食品和使用食物速遞服務的需求將會激增。

隨着疫情在全球蔓延，香港消費者減少人與人之間接觸的用餐模式將會在餘下的2020年持續。尼爾森研究顯示，外出用餐的平均次數從每星期的3.7次下降至每星期的2.86次，可見對一些本地消費者來說，在外用餐被視為充滿困擾的挑戰。隨着愈來愈多消費者考慮留在室內以減少外出的風險，購買外賣/使用食物速遞服務或在家煮食將會是2020年下半年的趨勢，並預期這類的用餐行為改變將持續至少數個月。

研究又顯示，購買外賣/使用食物速遞服務或在家煮食的平均次數分別提高至每星期4.3次(疫情流行前為3.31次)及每星期6.54次(疫情流行前為4.77次)。

根據尼爾森香港在2020年第一季度數據(Nielsen MarketTrack)，與去年同期相比，一些主要類別的銷售額有明顯的升幅，如非即食麵食(+67%)、調味料(+23%)及食用油(+20%)。而戶外相關類別的產品卻有所下降，包括香口膠(-34%)、小食棒(-17%)和能量及運動飲料(-11%)。

Andrea Borelli指出，隨着香港消費者逐漸適應「新常態」，人們將使用更多的時間為家人做飯。在新型冠狀病毒疫情發生前，消費者習慣外出進餐和在家中準備簡單煮食，故對上述類別的需求基本上穩定。由於現時重新界定的「住家經濟模式」幫助刺激包裝食品的銷售，為這類快速消費品供應商提供了與消費者更緊密接觸的機會。

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