【保就業計劃】滙豐4月僱主和自僱人士強積金開戶急增

政府資助僱主出糧的保就業計劃敲定本月25日起接受申請。由於審批申請會以強積金供款戶口資料作基礎，或有誘因令僱主突然為僱員申請開立強積金帳戶，並補交供款。

滙豐發言人表示，該行見到4月份強積金開戶申請，較今年第1季度的平均每月申請有顯著增長，其中來自僱主的開戶申請增加72%，自僱人士的開戶申請更增加3.9倍，相信主要與政府近期公布的保就業計劃有關。

不過發言人補充，政府指出第一期保就業計劃只適用於今年3月31日或之前已開設的強積金戶口，亦即今年4月或以後開立的強積金戶口不一定符合資助的資格。

為僱員供強積金的僱主可申請保就業計劃，每名僱員工資補助上限為每月薪金一半，最多9,000港元，為期6個月。指定工資計算月份由原來今年1月至3月，最新改為2019年12月開始至今年3月，僱主可從該4個月份中自行選其中1個月作為基礎計算補貼。

雖然有受託人表示新開立強積金戶口上升，但強積金顧問駿隆集團常務董事陳銳隆重申，不見僱主們新開戶並一窩蜂補交1至3月的強積金供款，因僱主一向都要按時及按法例要求為僱員供強積金，否則屬違例須罰款。

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