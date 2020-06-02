銀通首推跨行無卡提款服務　料年底覆蓋2000部櫃員機

銀聯通寶宣布，推出香港首個跨行無卡提款服務，參與銀行的客戶可以使用手機銀行應用程式，在任何支援此服務的銀通自動櫃員機(ATM)，掃描屏幕上的二維碼即時取得現金。

銀通行政總裁蔡炳中表示，旗下系統約1,000部自動櫃員機，支援無卡提款服務，期望今年底前幾乎所有約2,000部ATM機亦支援無卡提款，料能縮減市民使用提款機的時間。

蔡指出，現階段有11間會員銀行的自動櫃員機支援無卡提款服務，但目前僅3間銀行的手機銀行應用程式已加入無卡提款功能，當中包括渣打銀行(香港)，料至年底大多數會員銀行均會加入相關功能。

無卡提款程序方面，只需在手機銀行應用程式上核實客戶身份，並預設提款指示，然後前往支援此服務的銀通自動櫃員機，按「無卡提款」選項，掃描屏幕上的二維碼，便可即時取得現金。

銀通可簡單理解為一個自動提款系統，除滙豐銀行及恒生銀行外，其他零售銀行自動櫃員機網絡，均屬於「銀通」網絡會員，目前香港22間銀行屬其會員，旗下的自動櫃員機均接受會員銀行的ATM卡提款。

蔡透露，不少虛擬銀行將加入銀通網絡，可利用旗下ATM提款，惟要待相關銀行開業後才可公布名單，另與首間開業的虛銀眾安銀行正在商討相關事宜。此外，無卡提款服務未來亦會覆蓋澳門的銀通提款機，計劃明年推出。

11間銀通會員銀行ATM機支援無卡提款，包括中信銀行(國際)、中國建設銀行(亞洲)、招商銀行香港分行、創興銀行、花旗銀行(香港)、大新銀行、中國工商銀行(亞洲)、大眾銀行(香港)、上海商業銀行、交通銀行(香港)及東亞銀行。

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