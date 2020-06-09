天合化工遭取消上市地位

天合化工自2015年3月26日起自願停牌，至2017车5月25日遭香港證監會勒令停牌。換言之，其停牌性質由「自願」，變為「強制」。

根據《上市規則》第6.01A條，若上市企業已連續停牌18個月，聯交所有權取消其上市地位。若該公司未能於2019年7月31日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌，而該所經諮詢證監會後，同意暫緩將該公司除牌，直至2019年10月31日為止。

不過，該公司未能於2019年10月31日或之前履行聯交所施加的所有復牌條件而復牌，並決定於2019年12月20日取消其上市地位。雖然其曾就此進行覆核，惟上市上市覆核委員會維持原判。

事實上，天合化工禍不單行。外電早前報道，香港證監會已經入稟高等法院，要求天合化工及其當時的行政總裁魏宣，向所有公眾股東「回水」，並支付任何潛在損失。

天合化工於2014年在港上市，當時瑞銀、美國銀行及摩根士丹利出任聯席保薦人，三家投行因為在處理有關新股上市時，未有做好盡職調查，因此被證監會判罰款合共7.27億元。

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