【慘過沙士】大家樂：4、5月業績未改善　何時派息視乎利潤

他稱，集團正面臨上市以來最大挑戰，即使是2003年沙士期間亦不及現時情況惡劣。在疫情衝擊下，上財年末季錄得虧損，所有業務均無一幸免。他未有透露本財年首季是否繼續錄得虧損，僅稱4、5月銷售情況未能大幅改善。

他坦言，自去年中開始，香港整體消費意欲低迷，已透過不同渠道提供優惠，以鼓勵顧客消費。集團平均餐價較上年回落0.5元，至37.9元。

期內毛利率跌5.2個百分點至9.2%。他相信毛利率將續受壓，主因國內食物成本波動。他又謂，現市況下，每間食肆都推出折扣優惠搶客，「想加你1毫子，你都唔會畀我啦」。

他相信，疫情下顧客消費模式會有改變，顧客很多時在晚飯時段選擇外賣自取，堂食百分比較疫情前下跌很多，分店每呎銷售錄雙位數跌幅。他暫未能判斷疫情會否對整個香港市場的消費習慣造成永久性改變。集團只能讓業務保持彈性，盡量「跟顧客流量去做」，確保每間店舖獲得合理銷售及利潤。

他續指，集團需積極調整網絡迎合市場變化，如每間店舖的座位安排、布局等，均需要考慮顧客在行為上的改變。本財年重整店舖計劃「有開有閂」，預計所需資本性投資每年平均4億至5億元。集團已向銀行申請11.8億元中長期貸款以應付相關投資。

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