倫敦證交所收購Refinitiv交易恐面臨歐盟嚴格審查

倫敦證交所以270億美元收購數據提供商Refinitiv的交易恐面臨着歐盟更長時間的審查，因為監管機構對該宗併購案提出一系列競爭擔憂，包括兩家公司對金融數據的綜合控制以及該交易可能對債券和衍生品的交易和清算產生的影響。

此外，監管官員還提到在歐洲政府債券的電子交易方面，倫敦證交所MTS和Refinitiv的Tradeweb平台「合計佔據非常大市場佔有率」的擔憂。

歐盟委員會將其對該交易做出審查決定的最後期限定為10月27日。

Market Structure Partners的創始人Niki Beattie表示，「如果我是倫敦證交所行政總裁，我會認為這是最糟糕的結果。倫敦證交所可能一直希望歐盟委員會只關注交易的一個方面，而實際上卻是三個。」Beattie續稱，尚不清楚倫敦證交所可以放棄甚麼來輕易滿足監管機構的要求。

倫敦證交所指出，將繼續與該委員會進行建設性合作，並將繼續致力於在2020年完成有關交易。

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