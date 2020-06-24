【餐飲寒冬】翠華及富臨料全年虧損擴大
2020年06月24日 22:52
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翠華控股(01314)發最新盈警消息，基於目前可得資料，預期集團截至3月31日止年度將錄得除稅後虧損合共約3.2億至3.3億港元，之前則預期虧損約1.6億至1.8億元，主因是部分資產預計將錄得一次性撇銷及/或減值虧損等非現金項目合共介乎約1.3億至1.5億元；資產折舊及攤銷合共約1億元；年度收益下跌及食材成本等經營成本持續上漲。
另外，富臨集團控股(01443)亦更新盈利警告，預計截至3月31日止年度將錄得虧損約6億至6.5億港元，2019年同期則錄得溢利2,550萬元，主要歸因於收益較按年減少介乎26至32%；於2020年財政年度錄得虧損的餐館的物業、廠房及設備、使用權資產、商譽以及無形資產的減值虧損以及貿易應收款項的減值虧損合共約2.5億元；其他因素，如投資物業的公平值虧損、撇銷其他應收款項以及金融資產的公平值虧損。
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