優品360全年盈利大跌近80%　不派息

該集團解釋，盈利下降主因過去一個年度香港發生社會運動及新冠肺炎疫情暴發，均對該集團零售店舖的正常業務營運造成負面影響。期內，優品360同店銷售表現減少約18.6%，主因顧客流量減低；及消費情緒低迷，導致私人消費開支減少。

優品360又指，面對充滿挑戰的經濟環境及營運上的不明朗因素，將以最審慎態度迎接截至明年3月底止財政年度，並密切留意影響集團營運的各項不利因素的發展，從而迅速實施必要及適當業務措施，以減低對集團業務營運的不利影響。另外，該集團第二家澳門零售店舖亦已於今年6月中開業，預期旗下第三間澳門零售店舖將於7月開業。

香港政府雖然已推出多項紓緩措施，以減低疫情對本地經濟的影響，以及支持本地經濟復甦，但預期經濟活動仍需時全面復甦，而復甦進度將視乎香港、大中華地區及全球疫情是否能夠受到妥善控制。因此，目前無法準確評估疫情所造成干擾的持續時間及程度。若干擾持續，將不可避免地影響到該集團往後經營表現。