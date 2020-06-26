研究：疫情期間美國最低收入人士3分之1被裁員

外媒報道，美國聯儲局經濟學家牽頭進行的最新研究顯示，在新冠肺炎疫情引發的經濟衰退期間，美國最低收入階層有超過3分之1被裁員，約為最高收入階層失業人數的4倍。

研究指，在工資分佈最低五分位組的全部就業人士中，有超過35%在截至4月中至少暫時失去了工作；至於最高五分位組的可比數字僅為9%。

即使在5月中美國各州開始重啟經濟，最低五分位組的就業還是比2月減少約30%；在較低收入階層失業更嚴重的情況下，較高收入階層相應的更可能面臨減薪。

研究還稱，11.4%的人被減薪，接近2008年危機後經濟衰退時期估計水平的兩倍，同時加薪頻次也更低。

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