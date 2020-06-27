亞馬遜涉足無人駕駛業務　分析指需追加幾倍投資

美國電商巨頭亞馬遜將投資逾10億美元(約78億港元)收購自動駕駛汽車公司Zoox，成為該公司有史以來規模最大的收購之一。

外媒報道，亞馬遜涉足無人駕駛業務，與Alphabet旗下Waymo、通用汽車旗下Cruise、Uber、特斯拉(Tesla)和蘋果公司(Apple Inc.)展開直接競爭。Waymo今年3月通過首筆外部融資，獲得22.5億美元(約175.5億港元)資金。

然而，業內人士認為，如果亞馬遜行政總裁兼始創人貝索斯想要真正將無人駕駛技術投入市場，還需要再追加幾倍的投資。估計在亞馬遜完成投資於Zoox的交易後，前者每年或需至少投入20億美元(約156億港元)以維持Zoox的營運。

無人駕駛汽車需要投入大量資本進行生產、測試和游說，而且整個過程充滿不確定性。成立6年的Zoox曾於2018年在私募市場獲得32億美元(約249.6億港元)的估值，但卻因為新冠肺炎疫情影響和缺乏商業模式而折讓出售。

市場研究公司TLGG Consulting董事總經理Katrin Zimmermann稱，去年的無人駕駛汽車市場投入大約為330億美元(約2,574億港元)，預計亞馬遜可能需要投入10倍於Zoox的收購價格，才能做好將該技術推向市場的準備。

麥肯錫曾在2017年的一份報告中預計，雖然各種輔助駕駛技術層出不窮且市場廣闊，但無人駕駛汽車技術可能還要在等待5至10年才能面市。

摩根士丹利也在Waymo的估值下調後承認，他們「低估了安全的駕駛員的生命力，以及無人駕駛汽車服務推向市場所需的時間。」

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