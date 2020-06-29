【餐飲寒冬】富臨集團全年轉蝕逾6億元

業績轉虧主因是香港自2019年6月起陷入社會動盪，市場氣氛疲弱，加上2020年初爆發新型冠狀病毒病(COVID-19)令疲勢加劇所致。

集團表示，隨着疫情爆發，各項隔離及社交距離措施相繼實施，為集團的業務營運帶來負面影響。於2020年3月31日後及直至財務報表獲批准日期，集團若干餐館的營運表現正逐漸好轉。此外，香港特別行政區政府已於2020年4月公布抗疫基金第二階段。集團已就該基金作出申請，並將於2020年下半年獲發放該基金，預計集團的財務狀況將會進一步改善。

集團對於中港餐飲業市場的長遠前景充滿信心，會繼續採取審慎樂觀的態度，調整菜式組合及品牌結構，提升「富臨概念」的比例，並探索新的營運模式。同時，集團會積極尋找行業併購機會，繼續物色不同餐飲品牌，尤其是亞洲區品牌的併購對象，務求將富臨集團打造成更多元化的飲食王國。

中國市場方面，隨着中國內地大眾餐飲市場持續快速發展，集團對其長遠發展充滿信心，未來會繼續穩定增加國內分店數目，以擴大客戶基礎及提高市場份額。