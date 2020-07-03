虛銀天星銀行私貸5分鐘可取款　大數據助審批

天星銀行替任行政總裁姚文松表示，一般而言，於傳統銀行申請貸款，除要親身遞交文件外，亦需要1至2周才能取得款項；若轉投其他機構以即日借取貸款，則利息普遍高企，認為天星貸款審批快速，而且利率低至2.99厘，有助解決相關痛點。

然而，該行貸款審批時間大幅縮短，令市場憂慮其信貸風險。姚氏解釋，該行透過大數據模型，參考信貸資料庫環聯及政府統計處等數據，對客戶收入狀況及經濟風險等作出評估，並自動核對地址資料，坦言於風險管理上沒有任何妥協，可以保持信貸質素。

天星銀行行政總裁劉雪樵亦指，該行只是透過科技省卻客戶貸款申請程序，以提供更便捷體驗，強調銀行內部的風險管理程序沒有簡化。

該行開業至今三周，姚文松表示，期內客戶量已飆升數倍，而且手機程式下載量亦多於1.2萬次，透露很快會有新服務推出。至於中小企銀行服務，則僅指正與監管機構緊密溝通。

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