曼克頓山樓王狂劈1650萬沽　夠買3個沙田第一城兩房戶！

二手市場再錄劈價成交。美聯吳志輝稱，荔枝角曼克頓山1座中層A室，實用面積1,847方呎，四房連雙套房間隔，望維港海景，去年開始放盤，叫價5,800萬港元，前後累減1,650萬元，獲同區買家以4,150萬元連雙車位購入，呎價22,469元。

據了解，原業主於2007年以2,566.6萬元購入，持貨13年帳面獲利1,583.4萬元或約61%。

據了解，有大型銀行對上址網上估值逾4,550萬元，扣除兩個市值近800萬元車位，成交價低估值逾26.3%，而「純單位」成交呎價僅約1.8萬元。

值得一提是，今次累積減幅多達1,650萬元，足夠購買沙田第一城兩房單位約3個之多。

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