高銀金融潘蘇通疑押股　值19億

聯交所股權披露顯示，中國工商銀行(澳門)周三承押了約19.7億股高銀股份，佔28.18%高銀股權。以該股昨收市價計，上述押股市值約19.5億元。雖然股權披露無顯示押出股份的股東是誰，但按2019年7月資料，潘蘇通持有公司70.86%股權，而公司並無其他主要股東，故不排除上述押股來自潘氏。

本周初傳出，高銀旗下九龍灣高銀金融國際中心的租戶收到一名自稱接管人的通知，指租戶以後毋須向業主交租，而改向接管人交租。高銀本周二(14日)主動停牌，以待發布內幕消息。

公司昨開市前刊發復牌公告解釋，事件涉及兩筆債務，分別是附屬公司賜譽去年發行之68億元浮息優先抵押票據，以及另外兩家附屬公司成美及Goal Eagle去年獲金融機構授出的定期貸款融資本金連利息約34.97億元。

高銀表示，周一(13日)接獲通知，票據的抵押信託人德意志信託(香港)委任了接管人，接管票據的抵押資產，包括賜譽股份及高銀金融國際中心，對方並向公司註冊處更換賜譽董事會成員。同日，成美及Goal Eagle亦接到定期貸款融資代理人德銀香港的催繳函，要求立即還款。

公司稱，本年3月起一直就上述兩筆債務的償還方案進行磋商，就此正尋求約87億元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地。公司又強調所持寫字樓物業市值150億至165億元，高於上述兩筆合共約102.97億元債務，有信心短期內取得再融資。高銀周四復牌後，股價曾挫25.4%，收市仍跌21.43%，報0.99元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626