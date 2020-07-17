香港會計師公會：企業「疫」市披露助投資部署

全球正努力應對疫情帶來的衝擊，上市公司面對重重的營運挑戰，需要即時應對人手、後勤支援，以至網絡保安及通訊等方面的問題，這種解難能力正是成敗的關鍵。

卓越的企業管治向來是市場健全運作及投資者信心的根基。在這種時刻，上市公司業務、內部監控，以至財務報表欺詐的風險隨之增加，除了會計師運用專業懷疑協助識別異常狀況外，企業管治是保障投資者及持份者利益的關鍵。

那本港上市公司在年結後披露疫情的情況如何？大部分恒生指數成分股於去年12月底結算，依照香港會計師公會的觀察，約有三成的年報披露了較詳細的疫情相關資訊，例如公司受疫症危機的影響及應對措施，有些公司亦說明了流動資金穩健。

值得留意的是，本港疫症在1月才爆發，有關披露是結算日後事項，所以這個披露比例不難理解。

投資者掌握上市公司營運有助評估其前景，企業倘在逆市中維持高透明度，有助投資者作出知情決定。事實上，愈來愈多資產管理機構在衡量投資潛力及風險時，會考慮公司的環境、社會及管治(ESG)實務及披露，有些投資者更認為，在應對重大可持續發展事宜時實力較強的公司，表現會跑贏對手。

面對各種不明朗因素，董事會須確保公司要審視風險管理及報告系統，並檢討業務應變計劃，務求公司在不同情景下，例如供應鏈受限制等情況仍能暢順運作。若企業的管治及可持續發展實務行之有效，董事會高效運作、開誠地公布溝通，並且積極聯繫持份者，會擁有較佳條件渡過難關。

公會主辦的一年一度「最佳企業管治大獎」，目的是表揚並鼓勵上市公司及公營/非牟利機構實踐優良ESG報告及實務。今年大獎迎來二十周年，現接受報名，於8月10日截止，詳情可瀏覽公會網站。

香港會計師公會

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