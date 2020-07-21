【共享經濟】疫市轉型　新加坡地產富豪押注亞洲「雲廚房」

外媒報道，新加坡地產大亨Kishin RK在亞洲開設1,000個雲廚房！據Allied Market Research估計，到2027年，雲廚房的全球收入將從去年的430億美元攀升至近720億美元(折合約5,600億港元)。

所謂「雲廚房」，其實是共享經濟的一種，即將空餘的廚房變身為「共享廚房」，讓餐廳的老闆與其他人共享廚房設施，並且主打能平攤傳統餐飲模式下的廚房租金、廚房設施費用，甚至是廚師、侍應生、洗碗工等工資所帶來的成本壓力。這個新創概念不只在中國興起，也包括印度等國家及地區流行。

財經傳媒彭博報道，隨着新冠肺炎疫情下餐館關閉，消費者都呆在家中，對食品配送服務的需求激增。年僅36歲，身家達數十億美元的新加坡房地產帝國RB Capital掌舵人Kishin RK在亞洲、歐洲和美國建立了由1,000個雲廚房組成的網絡，以開拓利潤豐厚的外賣餐飲市場。

這些集中式操作也稱為「黑暗廚房」或「共享廚房」，可以為希望擴大其交付範圍的老牌餐館，或者除了應用程序之外其他任何地方都沒有的品牌，提供多種美食。它們已成為食品配送公司的首選模型，這些食品配送公司希望避開經營帶有座位和侍應員的傳統餐廳的成本，並且可以位於價格便宜的場所，例如商業園區，而不是大街店面。

Kishin RK指出，對雲廚房的投資是一個機會，可以用不同的視角看待房地產，並從可能不再相關的空間中創收。他於2019年初與三個合作夥伴共同創立了TiffinLabs，並向印度dabbawalas軍隊提供午餐。

Kishin RK經營的私人房地產公司RB Capital，與其父親Raj Kumar的Royal Holdings一起在新加坡擁有13座辦公大樓，購物中心和酒店，其中包括最近翻新的225間客房的Robertson Quay洲際酒店。

事實上，疫情嚴重打擊傳統行業，迫使更多商家主動發展新經濟，以為資金謀求出路。近年，雲廚房的投資便大興其道。Deliveroo計劃在歐洲擴大其深色廚房(Dark Kitchen，即類似共享廚房)概念，另Zuul Inc和Kitchen United Inc是美國的主要參與者。Uber Tecnologies前首席執行官Travis Kalanick為City Storage Systems提供資金，經營深色廚房，去年的估值達50億美元(約390億港元)。

TiffinLabs將採取略有不同的方法。該公司將在餐館租用廚房以及餐飲公司使用的廚房，包括一項收益分享協議，然後推出自己的品牌，例如Publico Pasta Bar和Huraideu Korean Fried Chicken。該公司僱用廚師和其他廚房員工，可帶領一個團隊在一個地點生產多種美食，例如意大利，中國和印度。TiffinLabs網站計劃在未來12個月內在至少10個國家或地區中提供30多種餐廳概念，為15種以上的美食提供服務。

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