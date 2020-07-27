內地新三板「精選層」開市　即發出首張罰單

內地新三板「精選層」首批32隻股份周一(27日)正式開市，惟表現未算「標青」。截至收市為止，僅10家股份升穿發行價，其中同享科技(839167.OC)較發行價大漲55%居首。

不過，營運新三板的全國中小企業股份轉讓系統公司卻於同日發出首張罰單。上海寶源勝知投資管理作為同享科技持股5%以上股東，周一以集中競價的方式減持同享科技共8萬股，佔該公司總股本0.14%，涉資112.91萬元人民幣。

由於寶源勝知投資未能在沽售前15個交易日預先披露減持計劃，違反有關信息披露規則的規定，構成信息披露違規。因此，股轉公司對寶源勝知投資開出罰單，採取出具警示函及限制證券帳戶交易3個月的自律監管措施。

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