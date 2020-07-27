【升勢難擋】黃金步入長期牛市　年內料升穿2000美元

中美對抗愈演愈烈，美國要求關閉中國駐休斯敦總領事館引來中國以牙還牙。黃金價格勢如破竹，周一(27日)現貨金高見每安士1,944.71美元，升穿2011年歷史高位1,921美元。蜂投財富資產管理有限公司董事總經理史理生指出，市場近兩周對於中美雙方擦槍走火的憂慮明顯急升，帶挈黃金變相成為「亂世英雄」，在市場避險情緒高漲下，相信已步入黃金長期牛市。

他解釋，以往金價牛市相當短暫，主因美國都會出手制止以免美元再跌。惟他相信美國已無力打壓避險需求，加上金價年內升穿1,770美元後，便再無經歷過急跌現象，周一金價創新高後，基本已經處於「無阻力走勢」。故他相信，黃金已步入長期牛市，此輪牛市將較1979年及2011年牛市更為長久。

他預計，金價在年內將升穿2,000美元，並於2022年內或見3,000美元。他指，短期內即使市場出現調整，亦是「大漲小回」，現時在1,820至1,850美元具有強烈支撐。

他又表示，美元貶值、全球央行的量化寬鬆措施等均降低投資者「揸銀紙」的信心，加上環球息率低走，該等利好因素驅使使投資者於投資組合上增加黃金，勢進一步壯大實金需求。

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