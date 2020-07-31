善用致富基金比較平台　揀中明日之「升」

如果你是專注事業發展的打工一族，又如果你是忙於生意拓展的老闆，都可能欠缺足夠時間打理個人投資。不過，相對股票的快上快落，適合中長線部署的基金還是值得考慮。

致富財富管理部總經理張德明表示，買基金不同買股票，不需要頻繁轉換，而是應以中長線為投資目標。

他指，大家投資基金，是相信基金經理可透過其專業知識和資訊，揀選優質的資產，助大家分散投資風險的同時，尋求更佳的潛在投資回報。

至於如何揀選合適的基金，他建議可先從宏觀角度分析，尋找哪些地區、行業較有投資升值潛力，例如上期他提到的包括中國的亞洲股票和債券、環球科技、健康護理、醫療等行業，皆可看高一線。

當鎖定想投資的範圍後，大家可能苦惱市場上有多隻同類型基金選擇，不知哪些較為適合。他建議這時可透過致富的基金平台，搜尋和比較不同的基金，繼而作出篩選，找出最符合個人需要的基金選擇。此平台可同時比較最多四隻基金，方便大家更容易快捷完成篩選。

他表示，基金過往表現是其中一個考慮因素，但亦要留意風險級別、收費、基金波幅、資產分布等多個範疇。如果投資者對挑選基金有疑問，亦可到致富分行找專責的職員了解，或可得到一些建議。

他建議投資者也可自行建立適合自己的基金組合，舉例45歲以下可以買七成股票基金、三成債券基金；較年輕的則增加股票基金比重，而臨近退休的則不妨轉換成波幅較小的債券基金。