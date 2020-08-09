小米遭殃！印度次季智能手機銷量減半
2020年08月09日 19:19
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(Getty Images圖片)
印度傳媒引述市場研究機構IDC報道，當地第2季智能手機銷量按年暴跌50.6%至僅1,820萬部，其中，小米集團(01810)的按年大跌48.7%至540萬部，市佔率29.4%，5大最暢銷型號中4款是小米出品(紅米Note 8A Dual、Note 8、Note 9 Pro及紅米8)，繼續穩坐印度「一哥」寶座。
不過，三星電子上季印度智能手機銷量按年銳減48.5%至480萬部之際，市場份額超越中國品牌Vivo成為當地第二大。IDC相信，印度今年第3季智能手機市場將會回暖，主要是被疫情封城壓抑的需求會得到釋放。
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