將軍澳日出康城商場周日首階段開幕　可儲免費車票

康城商場位處將軍澳日出康城中央，為港鐵將軍澳車廠及康城站上蓋，總樓面面積約48萬方呎，首階段率先投入服務的商戶佔商場總樓面面積約15%，主要是照顧市民衣食住行各項需要。商場室內設計呼應健康及可持續發展的生活方式，廣闊的玻璃幕牆，將室外室內環境融合，營造舒適的餐飲購物體驗，項目將會是將軍澳全新地標。

該商場並正式加入港鐵手機應用程式MTR Mobile，由即日起至9月20日，登記用戶在商場消費可透過該程式參加MTR分獎賞計劃，首次儲分更可免費獲得港鐵商場20元現金禮券。推廣期內更可以獲得8倍MTR分，以換領現金券或免費港鐵車程。

另外，康城商場引入不同特色商戶，其中佔地約2萬呎、集鮮活市場與現代超市於一身的全新概念大型超市，設有多達26個特色主題區域，提供本地及環球新鮮食材及香港製造創意品牌。同時亦提供多個嶄新餐飲選擇，包括即場海鮮加工服務、首創超市版Omakase(廚師發辦)等。

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