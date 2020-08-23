唔係螞蟻集團？全球最強「獨角獸」企業係...
2020年08月23日 18:36
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風險投資數據公司CB Insights發表《全球最有價值獨角獸名單》，截至7月17 日止，短片平台抖音母企字節跳動以估值1,400億美元(約1.09萬億港元)，位列第一。中國召車平台滴滴出行則以560億美元估值位列第二。
獨角獸(Unicorn)企業是指成立不到10年，其估值達10億美元(約78億港元)或以上，而未在股票市場上市的科技創新公司。
值得留意的是，該份報告並未包括早前宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團在內，早前傳其目標以2,250億美元估值，進行中、港兩地的新股發行。估計與其上市在即，將不符合獨角獸一詞的定義，故未在名單之上。
合共有479間獨角獸企業上榜，其中123來自中國，而美國則成大贏家，錄228間。
投資者方面，騰訊(00700)投資了29間名單上的獨角獸企，可算是獨角獸企的最大「金主」；軟銀集團(SoftBank Group)則持有當中23間，位列第二；阿里巴巴(09988)參投19間企業，另外阿里持有33%股權的螞蟻金服則投資了2間，包括共享單車哈囉出行，以及被美國列入俗稱黑名單的「管制實體清單」內的人臉識別企業曠視科技。
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