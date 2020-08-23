【慎防炒股騙局】拆解騙徒怎透過社交媒體「請君入甕」
2020年08月23日 18:56
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股市氣氛回暖，騙徒趁機「搵食」！證券界近日接連發表聲明，譴責不法之徒偽冒身份，利用WhatsApp、微信等社交媒體群組引誘投資者入局，近日有受害人報稱輸掉過百萬元。警方資料顯示，今年首7個月投資騙案按年大增逾五成。立法會金融服務界議員張華峰促請證監會出手，以保障小投資者利益。
香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，該會已知大約有5、6個證券界會員遭騙徒冒充，但真正數字可能更多。張華峰直斥，近期這類騙案愈見猖狂，不利小投資者，希望證監會關注，正嘗試安排與證監會的代表會面反映。
香港股票分析師協會與豐盛金融資產管理董事黃國英近日發表聲明，與所有冒認他們的投資群組撇清關係，黃國英直指有投資者因誤信炒股群組而損失逾百萬元。耀才證券(01428)今月也發聲明，指發現有不法之徒訛稱該行職員，在社交平台透過虛假「股票交流群組」招搖撞騙。
其他證券業人士包括譚朗蔚、光大新鴻基財富管理策略師溫傑、宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒，皆曾被人冒認，或以其「助手」之名開設虛假投資群組，可見這類騙案的出現絕非冰山一角。
【小心「無聊」群組】
綜合市場資料，這些炒股群組一般會分開數個步驟引投資者入局。首先，他們會在Fb專頁留言以及擺放加入通訊群組的連結，還會私訊Fb上的人，邀請投資者加入WhatsApp、微信等投資群組。
【小心「無聊」推介】
其後，他們會有自稱「老師」的人物，假冒證券業人士分享股市看法，以及推介股份。騙徒初時會推介一些較「大路」的股份，以獲取投資者的信任。之後，群組開始推介細價股，並盡量先令投資者嘗到「甜頭」。
【小心「唱雙簧」及截圖】
其後，當群組繼續推介其他細價股之際，群組內部分成員會一唱一和，讓投資者深信「貼士」準繩而大注買入。市傳推介者及莊家有兩種方式獲利，一是兩者先在低位入貨，待受騙者高位接貨；另一種方式是，推介者沒有付出真金白銀，只着力吸引人為莊家接貨，投資者入貨後需截圖予推介者，推介者便把截圖轉發莊家，並從中賺豐厚的佣金。當莊家覺得「賺夠」，便會大手沽貨，投資者便會承受股份在短時間突急插八、九成的損失。及後群組解散，受害人難以追討損失。近月在短時間暴跌的股份如深藍科技控股(01950)、途屹控股(01701)、生興控股(01472)都被指與這類群組有關。
黃國英指，這類案件難以追查，因騙徒可能使用太空卡、又或身處海外，較難入罪，只能呼籲投資者小心：「當有人無端端在群組叫你買股，正常都要有所警惕，點解要特別益你？」鄧聲興指，這類隨時急挫的股份不容易事前察覺，就算已訂下止蝕位也作用不大，因急瀉時會出現「跳價」情況，下方完全沒有買盤承接，難以止蝕。
執業大律師陸偉雄指，網上投資行騙可能觸犯兩條法例，第一，發布假資料明顯屬於詐騙行為，中介人或代理則涉及串謀詐騙；第二，假如他們使用人為因素造市，令股價舞高弄低，即是製造虛假交易，違反了證券及期貨條例。
【炒股群組騙局流程】
一：Fb專頁留言和擺放加入群組連結、私訊等，邀請投資者加入WhatsApp、微信等投資群組
二：投資群組內的騙徒冒認專業人士分享股市看法，先推介大型股，博取投資者的信任
三：群組開始推介細價股，投資者初嘗獲利「甜頭」
四：群組繼續推介細價股，投資者大注買入，相關股份急插
五：群組解散，受害人難以追討損失
【普羅大眾應如何提防？】
●多留意投資騙案新聞
網上資訊發達，相信不少人在新聞及網上討論區也看過網上投資騙局的報道。警方建議市民可多留意警方和投資者及理財教育委員會的防騙資訊。只要深入了解更多網上行騙手法，便可提高危機意識，識破騙徒真面目。假如老一輩的家人甚少留意新聞或網絡資訊，你可不時告知他們最新的防騙資訊，以免他們墮入騙徒的陷阱。
●提防高回報的投資
賺快錢當然吸引，但也別忘記潛在回報愈高，風險愈大。騙徒通常會以高回報作餌，吹噓股票股價在短時間內會暴漲，引誘受害人在高位買貨，結果「莊家」出貨後，股價暴瀉，散戶損失慘重。
●入市前應三思
騙徒通常會用盡一切藉口引誘你入市，當受害人被迫於短時間內作決定，很容易墮入騙局。因此，要避免作出錯誤的投資決定，在決定前應冷靜，從多方面周詳考慮投資風險等因素。
●選擇持牌中介人
千萬不要盲目相信單一人士提供的資料，並應先了解其背景，以及最好諮詢持牌中介人如財務顧問和證券行的專業意見。
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