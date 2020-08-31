衝出國際！譚仔三哥下季新加坡開設3間海外店

譚仔國際宣布，旗下兩個品牌「譚仔雲南米線」(譚仔)及「譚仔三哥米線」(三哥)的最新發展。三哥率先衝出香港，於新加坡開設首間海外店，希望將香港地道街頭美食帶到海外市場；另譚仔亦於中環核心區開設分店。

三哥將於今年第四季在新加坡開設3間海外店，首間店舖座落於大型購物中心勿洛廣場(Bedok Mall)，面積1,270方呎，計劃於今年10月底正式開業；並隨後在11月於唐人街開設第二間及怡豐城 (Vivo City)第三間分店，面積分別為2,282方呎及1,711方呎。

譚仔國際行政總裁劉達民表示，東利多集團(TORIDOLL)於2018年收購兩個品牌後，這兩年積極優化兩個品牌，在市場定位、內部營運流程、創新產品、食物安全和食材質素上不斷改進及標準化。在各部門同事共同努力下，已紮下了穩固基礎，現在正是把品牌拓展至海外市場一個合適時機。三哥於新加坡開設海外店，率先把香港地道特色美食帶到海外之餘，更讓我們的辣度參考值成為國際認可的辣度新指標。」

截至2020年9月1日，譚仔及三哥在香港分別擁有65及66間分店。除了三哥將在新加坡開設至少三間海外店，譚仔亦計劃於年內在深圳開設首間境外店舖。

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