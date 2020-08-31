香港中旅：業界能「開門做生意」是關鍵

他指，香港市場已盡可能在做生意，目前正好轉，惟只要香港仍封關，大家就仍在熬，但無採取裁員及放無薪假措施。受惠國策推動的中國海南省可看到內地旅客消費仍強勁，目前解除封關措施，讓業界能「開門做生意」才是關鍵。他指，內地旅客未能訪港對香港市場業務產生的負面影響最大，國外遊客僅佔公司利潤個位數。

他指，香港酒店的出租率「還可以」，但單房價錢卻跌到200至300元，「打折打得很厲害」。財務總監陳皓補充，7、8月酒店出租率已逐步回升，目前基本保持現金流持平，稍稍有盈餘，情況比3、4月份見改善。

中國內地業務方面，管理層指，疫情後市場出現大變化，由於出國旅遊心理還未完全放開，跨境旅遊仍未復甦。原來出國旅遊的傳統客群，在國內逐步尋找替代的旅遊目的地。現時恢復較快的是各大城市周邊、綜合性旅遊度假項目，包括長三角、上海附近的杭州、寧波及蘇州等地，當中適合家庭親子遊的旅遊目的地，已恢復至接近甚至超過去年同期水平。

管理層表示，上半年收入下滑幅度較大，但隨着國內疫情好轉，國內旅遊業務自5月開始復甦勢頭明顯，預期下半年整體收入及利潤將較上半年好。

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