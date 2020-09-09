北水估唔到！上半年內地人買逾億元住宅「價量齊升」

肺炎疫情下，香港豪宅交投表現理想。美聯物業港島區董事李頌賢表示，根據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年第3季截至9月7日，共錄得72宗成交價達5,000萬元以上的一手豪宅，超越第2季的70宗，而逾億元成交則有16宗，較上一季17宗，僅少1宗。

此外，今年截至本月7日全港售出約45伙逾億元一手新盤單位，當中以港島區佔最多，達17伙。以新盤項目計，就以渣甸山皇第售出7伙最多，其次為石硤尾緹山佔6伙。至於今年成交金額最高一手盤，為山頂Mount Nicholson分層單位，成交金額約5.33億元。

另方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝則指出，一手樓宇今季推盤放緩，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，第3季截至9月7日新盤銷售量錄約2,250伙，暫達第二季約4,290伙的約52.4%。

至於根據綜合土地註冊處資料，本季暫錄56宗二手豪宅登記成交，追平第二季。至於逾億元二手交投表現向好，第三季暫有9宗，同樣追平上季水平。

李續稱，市場憧憬疫情進一步緩和，香港將恢復通關，屆時北水有望重投樓市，豪宅物業表現持續理想。事實上，今年上半年內地買家(以買家姓名拼音辨別)在港購買逾億元一、二手住宅的註冊量比率，佔整體約30.3%，已高於去年同期約28%，若以金額計算，更佔約34%，較2019年同期約25%，高出約9個百分點。

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