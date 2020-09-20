調查：兩成港人計劃移民　45%冀兩年內實行

星之谷移民顧問委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示兩成人打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。調查又發現，不足三成有意移民且持有英國國民(海外)護照(BNO)的受訪者會移民英國，反映縱使英國放寬BNO持有人移民限制，英國亦未必是首選，其他國家或更具吸引力。

是項調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民，當中20%(133人)受訪者打算移民離開香港，78%(506人)沒有移民計劃，2%(12人)表示不知道/很難說。而有意移民的受訪者當中，45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃(10%為半年內、15%為一年內及20%為兩年內)，希望兩年以上實行的則佔33%(12%為三年內、13%為五年內及8%為十年內)，餘下23%則表示不知道或未有決定。

於133名有意移民的受訪者中，另一半或/及自己持有BNO的佔62%，當中僅29%選擇移民英國，餘下44%及27%則表示不會移民英國以及不知道或未有決定。數據又顯示，27%受訪者表示不知道或未有決定會否移民英國，意味着BNO持有人或對相關政策抱觀望態度，希望等待英國政府公布更多細節後再作決定。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪表示，近年香港社會氣氛出現較大轉變，不少港人有意移民到海外生活。然而，調查結果與去年年底一些同類調查相比，結果顯示港人的移民意欲有所冷卻，有機會是由於考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題、目的地是否適宜生活及居住等，而仍停留在空想階段。另外，近半年因疫情而實施的邊境限制以及心儀國家處理疫情的措施，亦導致港人對移民持觀望態度。

他續指，現時英國政府已經放寬BNO持有人的移民限制，本港至少有300萬居民為BNO持有人，計及及其近親，相當於有至少一半人口符合資格移民英國，然而，調查結果顯示，僅29%有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，相信是因為擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家，例如加拿大、葡萄牙、台灣等地方。

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