【股民熱話】港股A股化未見高潮？

目前中概股的估值，基本上已充滿「水分」，但市場仍對目前的估值泡沫水平感覺良好。無可否認，中國經濟較快走出疫情，支持着中國資產價格。不過，在中美之爭，以及全球經濟衰退的大背景下，中國經濟是否可以獨善其身甚而再展高增長，實在是充滿疑問。只是如今各大央行都在挑戰「冥通銀行」，銀紙任印，市場流動性氾濫，身處貨幣與資產「鬥爛」的年代，資金行事只有奉「相對理論」作決定，即增長相對冇咁差、有題材配合、有北水手影，就心口掛個「勇」字跟着衝，等炒爆再算！

事實上，如今主導中概股升勢的，不是外資，而是內地資金，港股亦算是中國的主場，自家揸莊，除非寬鬆的資金面或利率突然起巨大變化，否則在中資眼中，一切尚在可控階段。投資者一係望着手持現金不斷貶值，一係就膽粗粗跟着炒，博信者得救…

港股既已成中概股的天下，估值亦正朝「A股化」走向，高與低，難再以過去的標準來衡量。看官認為中概股估值高得離譜，但美股的科技股估值何嘗不是高得離譜？這世代炒股票，沒有最荒謬，只有更荒謬。未來個股表現會繼續走向極端，升的愈升，跌的愈跌。而針對中概股，捕捉轉角市的其中一個指標，乃當輪到大弱勢的內銀股都發力向上狂炒，大概就是這場泡沫走近盡頭之時！

東網財經專欄作者 帥哥

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