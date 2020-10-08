【深度解構】無論拜登或特朗普當選　投資黃金都係冇得輸？

美國總統大選將於11月初舉行，分析指無論最終是特朗普抑或拜登勝出選舉，黃金價格都會向上，故此前值得押注黃金相關投資產品，如金礦股及黃金交易所買賣基金(ETF)。

鑑於美國總統特朗普已叫停兩黨關於刺激經濟方案的協議，並推遲至大選後再議，美元升值，金價略見回吐。不過，相較於黃金，金礦股表現相對穩定，追蹤主要金礦商的VanEck Vectors Gold Miners ETF今年以來來表現跑贏大市。該ETF追蹤標的包括Newmont(NEM-US)、Barrick(GOLD-US)、Franco-Nevada(FNV-US)、Wheaton Precious Metals(WPM-US)。另外，香港上市的SPDR黃金ETF今年以來仍累升約23%。

若特朗普成功連任，眾議院多數席次仍由民主黨掌握，白宮和民主黨將重啟紓困談判。若由拜登入主白宮，可以預期將有更大規模的刺激方案，眾議院民主黨議員已提出2.2萬億美元方案。貴金屬公司Heraeus分析指，美國推大型刺激經濟措施，將令政府債務增加，導致美元走弱，從而令金價向上。

尚宜留意的，若拜登獲勝，投資者可能將資金撤離股市，轉移至被認為更穩陣的資產，如黃金。另一方面，若特朗普敗選，可能會拒絕接受選舉結果，甚而否定郵寄投票可信性，並訴諸法院，市場不明朗因素驟增，從而打壓打壓風險資產，避險情緒將帶動金價走高。

故結論是，無論最終美國總統選舉結果如何，美國總體經濟疲弱的格局不變，這到底還是有利金價走勢。

亞洲時段現貨金報每安士1,888.62美元，升1.59美元或0.08%。

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