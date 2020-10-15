貝萊德：中國在岸債回報可觀　其他地方難覓

外資湧入中國在岸債券市場稍為降溫，惟世界級投資機構貝萊德(BlackRock)認為，中國龐大的在岸債券市場為投資者提供了一定的回報，在當前低利率的環境下，很難在其他地方找到一樣的回報。

貝萊德亞洲信貸負責人Neeraj Seth表示，該行對中國在岸債持「積極」態度，經濟數據和貨幣政策都表示經濟持續復甦。

Neeraj Seth指出，外國投資者對中國在岸債券的投資仍然不足，僅佔16萬億美元市場的2%，但料隨着愈來愈多的中國債券被納入主要的全球指數中，外資的參與將更多。

被問及有內地大型房企陷財困的傳聞，他稱不會擔心這類事件，並強調中國有很多債券可供投資，例如政府，國有企業和私人公司發行的債券，「當您從整個範圍看時，您可以建立一個具有相當合理收入的相當多元化的投資組合，同時又不會冒很多風險」。

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