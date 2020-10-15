柏傲莊I累收逾2.27萬個認購登記　成九七後新票王

項目首張價單推出180伙，折實平均呎價18,921元，一房戶入場費由628.9萬元起。發展商日前乘勢加推2號價單共211伙，折實平均呎價19,999元，較首張價單高約5.7%，折實售價介乎721萬至2,033.8萬元，呎價則由17,149至24,503元。

華懋集團的荃灣全．城滙於2017年8月首推521伙開售，共錄得逾2.25萬張入票登記，當時已創出九七年後新票王紀錄。

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