內地時裝網購平台SHEIN崛起　力壓Zara及H＆M

各國民眾躲家避疫，消費習慣亦顯著改變，人們更加依重網購。專攻電商業務的內地快速時裝網站SHEIN卻食正「疫」下商機，蠶食了Zara及H&M等競爭對手市場，成為全球最大純線上時裝零售商。

疫情促使線上銷售激增，外電引述Euromonitor的資料，若以自有品牌產品的銷售計算，SHEIN已成為全球最大純網上時裝零售商。

國際網購平台SHEIN於2008年成立，總站座落南京，在2012年起創立了SHEIN自有品牌，對象是Z世代(約1995至2005年出生人士)，透過與社交平台Instagram和中國手機應用程式抖音海外版TikTok的網紅合作，及提供各項優惠代碼，吸引年輕消費者。

SHEIN主打低價時裝，每周都會在App上推出數百種新款時尚產品，法國興業銀行調查指出，SHEIN的服飾價格比Zara便宜一半左右。SHEIN業務遍布全球220多個國家和地區。可見其比在全球各大都會區擁有大型門店的Zara和H＆M等具優勢。

市場調查機構Sensor Tower的數據顯示，在App Store和Google Play平台上，SHEIN應用程式(App)9月全球下載次數達1,030萬人次，相對H＆M下載次數為250萬人次，Zara為200萬人次。若以全球整體累計下載次數來看，SHEIN已逼近2.3億人次，遠高於H＆M的1.23億人次和Zara的9,060萬人次。

分析平台App Annie統計，在9月27日當周，SHEIN榮登iPhone上全球下載次數最高的購物App。

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