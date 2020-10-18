電動車成未來趨勢　大型車廠為電池傷神

電動車近年成為各大車廠的重點項目，需關注的問題是，入作為電動車最貴的零組件之一──電池，究竟應自製還是跟別人購買好？怎樣才可降低電池成本呢？

與傳統汽車內燃機引擎是由車廠自行研發生產不同，電動車的電池製造現在是亞洲電子公司與化學公司的天下，主要公司包括南韓的樂金化學(LG Chem)、日本的Panasonic及內地的寧德時代等。不過，各國法規都在推動車廠銷售更多電動車，各車廠均擔心沒有足夠的工廠生產高品質電池。

美國最大汽車市場加州9月公告，2035年前須停止銷售新的汽、柴油小客車。這項政策讓汽車產業面臨壓力，不得不加速轉向生產電動車，但各家車廠鎖定相關供應鏈途徑各不相同。特斯拉(Tesla)幾年前在內華達州與Panasonic合作，設立製造電池的超級工廠，現在航手馬斯克宣示要強化自製能力。通用汽車(GM)則與樂金化學合作，投資23億美元在俄亥俄州羅德斯鎮建造占地300萬平方英尺的電池廠，並指該電池廠最終會生產足夠的電池，供應給通用未來每年生產的數十萬輛電動車。歐洲車廠福士(VW)則對瑞典電池新創企業Northvolt投資10億美元，包括在德國建造電池生產工廠。

至於福特(Ford)與戴姆勒(Daimler)的策略，直接跟供應商簽長期合約購買客製化電池。福特和南韓SK Innovation已有協議，由SK Innovation產製未來福特的電動車電池。

戴姆勒兩種方式都試過，行政總裁Ola Kallenius表示，2015年之前曾經由旗下子公司自製鋰電池，後來基於優化資金配置考量，決定把電池費用花到其他地方。去年，該公司投資寧德時代並簽訂長期採購合約，金額估計約236億美元，但仍保留自行研發電池。Ola Kallenius認為寧可把資金投注於公司擅長的地方，即汽車的整體研發。

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