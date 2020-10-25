【深度解構】海南經濟崛起　香港樞紐地位危

香港經濟未有起色，加上隨時有被美國制裁危機，前景黯淡，經濟學者亦料香港失業率飛升，經濟持久難以回復。相反，愈來愈多企業進軍海南投資，未來甚或選擇從香港撤資到海南拓展業務，有眼光的投資者早已向海南進發，冀及早分一杯羹，僅是近三個月公布的相關投資額已達312億元人民幣。香港作為「進入內地市場跳板」的角色勢被海南奪走。

疫情重創各國經濟，唯獨中國內地採取了有效的疫情防控措施，助經濟由谷底急彈。海南省今年上半年本地生產總值(GDP)錄2,383億元人民幣，按年僅降2.6%，之後更回升。而香港上半年的GDP規模雖然逾1.2萬億港元，惟按年卻大跌9%。

再者，在社交距離措施持續下，香港旅遊以至餐飲零售市道至今未有起色，各行各業大嘆市況低迷。另邊廂，由於內地疫情控制理想，但海外疫情嚴峻，包括富豪在內的眾多民眾選擇國內遊，其中海南成為熱點旅遊城市，在十一長假期間全省就吸引逾453萬名旅客，按年增長9.3%；旅遊總收入達66.2億元人民幣，按年增26.6%。

海南不但旅遊復甦強勁，更吸引愈來愈多企業真金白銀投資，看好長遠機遇。其實，海南已成為國內外投資寵兒，中港企業多投資此地。

本月公布的海南自由貿易港第三批重點項目共簽約46個，總投資額逾170億元人民幣，與海南省政府簽訂戰略合作協議的包括中國五礦集團、中國航空油料集團等央企，並有一些外資企業成功落戶海南。

當與海南合作的企業愈見增加，另邊廂香港卻獨憔悴。資深金融及投資銀行家溫天納表示，大部分選擇來香港投資的資金，主要面向金融方面，但其他領域如零售、物流、貿易等，香港正面對嚴峻挑戰。國際投資者與其面對不明朗因素，不如把資金轉去中國自由貿易區，海南成為其中一個資金選擇的地方。而且當日後「香港製造」可能不復存在，另一邊廂的海南市場則有拓展空間，資金流出香港流入海南，國際投資者有這樣的選擇是可以理解的。

他認為，香港是中國的國際金融中心，但這角色因美國採取的制裁措施而弱化。海南的角色是作為進入中國內需市場的跳板，所以在零售、航運、旅遊等領域，會逐步被海南搶佔。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷亦指，香港近期受地緣政治、封關措施、社會動盪影響，中長期或打擊香港的定位，令未來經濟增速有較多不確定性，不排除有國策支持的海南的經濟規模將追貼香港。再者，疫情下海南受惠全國內地旅客消費，加上免稅優惠措施等，將會為香港的零售購物地位構成威脅。

【內地五招力谷當地經濟發展】

近年內地政府大力推動海南的經濟發展，兩年前已發出了《支持海南全面深化改革開放的指導意見》，以全面推動海南旅遊業、為海南制訂自由港政策、發展完善的交通網絡、建設國際能源交易所，以及打造高科技綠色經濟等。

中央政府實施更開放的離島免稅購物政策，措施將覆蓋全部離島旅客，並提高免稅購物限額，目的為把海南打造免稅的購物天堂。今年7月1日，海南已落實「離島旅客免稅購物」，每位旅客每年的免稅購物額從3萬元人民幣升至10萬元人民幣，而且不限購買次數。免稅商品則由38種擴至45種，增加電子消費產品等受歡迎的商品。截至8月中，海南四間離島免稅店銷售額突破50億元，按年增長2.5倍，購物人數達74萬人，按年增長70%，可見內地消費者把到國外旅遊及奢侈品的消費逐漸轉移至海南。

為加快籌建海南自由貿易港，今年6月1日，中央提出「三步走」戰略和多項政策，包括零關稅、境內外的高端人才個稅封頂15%、對旅遊業、現代服務業及高新技術產業企業的對外直接投資利潤回流免徵所得稅。在海南自由貿易港營運的企業，將按15%徵收企業所得稅，為目前內地最優惠的政策。

相比之下，上海臨港新片區限制較多，僅向小量產業，如汽車及智能裝備，成立少於5年提供15%的所得稅優惠。

海南省現正積極發展交通網絡，包括計劃建設西部陸海新通道國際航運和航空樞紐，海南將放寬旅遊遊艇管制。海南首張郵輪港口海上遊航線試點經營許可證已於今年9月在三亞頒發，海上遊航線將從海南三亞、海口郵輪港出發，在包括南海之內的海南水域範圍內航行，並返回原始港口。

外界更有傳海南打算建造環島單軌列車，目標要把海南打造成為交通便捷的旅遊勝地。環島單軌列車能貫通全省各地，不但方便旅客及居民，同時亦能令物流及運輸更暢通，列車將於各個主要城鎮設站，帶動南北人流物流，並促進不同旅遊景點的推廣。

另外，海南將設立國際能源、航運、大宗商品、產權、股權、碳排放權等交易場所。該省的位置優越，處於國際原油運輸航線，加上海南有中國這個全球最大油氣及能源衍生品消費市場支持，很大機會成為國際化的能源交易場所。在自由貿易港的政策下，內地能源交易能改善由國企主導的局面，吸引更多大型民營企業與國際企業進駐海南國際能源交易中心。

海南國際能源交易中心預料在明年落成後，其時將主要推行人民幣國際化交易，同時接納美元、歐元等交易。與上海期貨交易所的定位不同，交易中心將先提供現貨交易，優先捕捉場外市場，再逐步將期現結合。現貨將包含原油、成品油及化工品等，使海南交易所能逐漸與新加坡及美國國際能源交易所看齊。

與此同時，中央政府計劃把海南打造成高科技綠色經濟體。例如2030年起將全面禁止銷售燃油汽車，並由政府機關用車開始推廣，以實踐新能源汽車普及化。到今年年底，海南將累計推廣逾3萬輛新能源汽車，建設充電樁2.8萬個以上。

同時，海南政府致力建設「數碼海南」，去年已開始加快構建「五網」基礎設施，加快建設「田」字形高速公路，推動光纖寬頻、4G網絡全島覆蓋，加快5G網絡商業化應用。

【新盤作主導 升勢追貼一線城市】

海南全年氣候溫和，向來吸引內地富豪投資於當地物業。據Wind數據顯示，2018年起海南的新建商品住宅房價升幅已幾近追平如北京及上海的一線城市，但比起香港樓價，海南的物業依然是相當便宜。

中原地產中國大陸區副總裁兼華南區總裁李耀智稱，海南以一手樓作為主導，其中，港人最為熟悉的三亞及海口，現時新建商品住宅分別約為每方呎2,652元人民幣及1,526元人民幣，即一個實用面積400方呎的單位僅售約106萬元人民幣及約61萬元人民幣。

至於香港，據差餉物業估價署資料，截至今年8月計，港九不同大細的物業平均呎價均近17,000元，換言之一個實用面積400呎的單位價值近700萬元。

他稱，目前香港人不能於海南購買物業，但卻吸引來自內地各地的投資者。他解釋，海南環境優美，且氣候舒適宜人，除內需外，一向吸引大量島外如北京等城市的居民於當地置業，等待冬天來暫住「避寒」，而三亞的配套及設施完善，亦深受買家歡迎，帶動其樓價處較高水平。

若以區域劃分，三亞及海口的商圈發展較為成熟，如三亞的解放路商圈、海口的國貿商圈及海秀商圈等，因為易於吸引人流聚集，故投資價值亦相對較大，對樓價有正面影響。

庫存僅夠撐年半銷售

不過，隨着中央於2018年推出被指為海南最辣的限購令，李氏指，海南樓價隨即回歸理性，而這亦是中央樂見的現象。目前，海南樓市仍受內部剛性需求所支持，單位面積則以約1,000方呎的交投最為暢旺。

除了內部剛性需求有利樓價，當地土地供不應求的情況亦令樓價得到支持。根據資料顯示，2019年三亞及海口商品住宅用地供應僅790畝(約3,441.33萬方呎)，平均去化周期下降至11個月，業內人士指出，如果再沒有新增供應，目前庫存大約只夠使用大約一年半的銷售。

事實上，海南受惠國策加持，過去樓價曾出現過兩次明顯的升勢，首次為2009年公布國際旅遊島定位，3個月樓價飆升53%，另一次大漲則在2018年全島建設自貿區、自貿港，在限購令下，3個月樓價升幅仍有11%。

到今年6月內地推出《海南自由貿易港建設總體方案》，提出海南全省對貨物貿易實行「零關稅」，至2025年初步建立自由貿易港政策制度體系。

李耀智認為，海南資源豐富，加上不時有國策扶持，發展潛力非常好，唯一是人才略為欠奉，而目前有關部門正在制訂相關人才政策，相信長遠將有利發展。

【旅遊概念股值博 投資門檻較低】

海南發展潛力驚人，惟港人不能購入當地物業，有興趣投資海南的小市民，可透過長線伺機買入相關概念股，而這亦是入場門檻較低的途徑。

海南以旅遊、酒店、度假區聞名，相關股份亦與這些行業有關，當然近期受制於疫情困擾，股價表現自然不甚理想，然而一旦內地疫情進一步緩和，這些海南概念股或大有「錢」途。例如海南自由貿易港政策早前出台，投行中金認為措施將可促進當地旅遊業，帶動旅客流量，利好復星旅遊文化旗下三亞亞特蘭蒂斯度假村項目，公司管理層亦料今年下半年業績有機會優於去年同期。

耀才證券研究部總監植耀輝指，受惠免稅政策，美蘭空港早前升勢過急，儘管現時已由高位回落，但畢竟較年初時仍有數倍升幅，是否現價買入是見仁見智。

投資界提醒，海南概念股不時會有炒作，但炒作時間短暫，炒作難度較大，投資者轉身要快並嚴守紀律。

【海南若獲准「開賭」 長遠威脅澳門】

過去十年已多度傳出海南或會獲容許「開賭」，其更為中國全國23個省唯一一個有這樣傳言的省份。分析認為，這與海南島得天獨厚的地理優勢有關，加上省內一直致力拓展高端旅遊，五星級酒店林立，消閒設施等齊備，如要開賭可很快成事，長遠有力可與澳門一較高下。

中國人民大學金融與證券研究所香港首席研究員鄧聲興指，海南省位處中國境南端，自成一角，開賭的話，賭風不容易反向沾染內陸地區民眾。並且其地理上，由於鄰近東南亞多個國家，可以同時吸引內地和東南亞賭客，故過往多次傳出開賭，相信最終落實推行博彩業亦不足為奇。

其中2016年曾傳出國務院出台了《關於推進海南國際旅遊島建設發展的若干意見》，將在海南試辦一些國際通行的旅遊體育娛樂項目，探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

值得一提的是，今年更是海南自由貿易港建設開局之年，按計劃要將當地發展成世界最大的自貿港及旅遊中心。而本年初時更再次有消息稱，當地有機會推進賽馬運動。然而，體育彩票在中國內地經已有，不能說是開賭；賽馬雖然可以發展成博彩的一種，但分析指，海南氣候炎熱，不利養馬和賽馬。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦指出，在新冠肺炎疫情肆虐以及美國對中國展開連串制裁之際，中國確要貫徹推行經濟內循環，當中促進海南旅遊業發展亦在市場的預期之內。再加上當地旅遊業和免稅高端購物亦有相當規模，如有賭場的配合，實屬同一個方向的發展。他更強調，如海南開賭，將會很容易搶去澳門不少中國大陸賭客，以至東南亞地區的客人，這對澳門的經濟威脅可謂不小。

【國內遊盛行 高級酒店需求大】

國外疫情反覆，限制內地人出國旅遊機會，於是他們紛選擇以內地的景點代替外國行，而享有「東方夏威夷」美譽的海南島就成了內地富豪的旅遊熱點，當地能滿足遊客吃、住、遊、購、娛等需求的高級酒店相當受歡迎。

到今年5月，已有24間五星級酒店進駐海南。當中，海南島最南端、擁有數百公里的海岸線的城市三亞，設有最多五星級酒店。過往大量遊客會到三亞旅遊過新年，令酒店房價不斷攀升，在春節期間，當地酒店價格相比平時會上漲四、五倍，一晚房租動輒要過萬元人民幣，甚至有酒店開價十萬元人民幣一晚！但天價未嚇怕旅客，這些酒店房間的預訂非常緊張，更出現爆滿。

事實上，疫情在內地最肆虐時，到海南島的機票、五星級酒店都曾現「跳樓價」，但現時人流、生意、定價都已快速反彈。仲量聯行報告顯示，截至去年底，在內地十一個熱門城市中，三亞高級酒店總房間量只排行第四，但其每間可出租客房收入只僅次於一線城市深圳。

經過疫情後，不少原計劃出國的內地遊客轉向三亞，其休閒旅遊需求快速回暖，推動業績及需求回升，海南三亞的高級酒店市場復甦速度領跑其他城市。

有內地媒體報道，在今年的十一長假期間，海南高級酒店備受內地旅客青睞，全省旅遊住宿單位平均客房出租率為67.7%，其中三亞海棠灣、亞龍灣、大東海等高級酒店密集的濱海度假區，客房出租率接近八成。

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